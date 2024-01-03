Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сарджвеладзе: Использование авторитета Бидзины Иванишвили для страхования возможных рисков заслуживает только аплодисментов


03.01.2024   17:10


Не думаю, что кому-то есть смысл искать в возвращении Бидзины Иванишвили иной подтекст и начинать предлагать обществу спекулятивные интерпретации. Использование авторитета Бидзины Иванишвили для страхования возможных рисков, которые может порождать нынешняя политическая конфигурация в стране, заслуживает только аплодисментов! – заявил в парламенте Грузии депутат от «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе.

Как отметил в этом контексте Сарджвеладзе, «чтобы застраховаться от возможных сложностей, с которыми может столкнуться правящая партия в случае чрезмерной власти, решение Иванишвили вернуться в политику является лигитимным и приветствуемым».

Вместе с тем, по мнению Сарджвеладзе, противопоставление решения Бидзины Иванишвили уйти из политики в 2021 году его решению в 2023 году «это нонсенс и абсурд, потому что в 2021 году мир и данном сравнительно с нынешней ситуацией были качественно иными»».

«Бидзина Иванишвили, вернувшись в политику, не оставил никаких вопросов. Прежде всего, поздравляю нашу команду с этой новостью – она будет только полезна интересам всей страны.

Что касается слабых попыток оппозиции предложить обществу неправильные интерпретации названных аргументов и привести разные причины, то ни одна из них не заслуживает серьезного рассмотрения», - заявил Михаил Сарджвеладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна