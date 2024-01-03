

Сарджвеладзе: Использование авторитета Бидзины Иванишвили для страхования возможных рисков заслуживает только аплодисментов

03.01.2024 17:10





Не думаю, что кому-то есть смысл искать в возвращении Бидзины Иванишвили иной подтекст и начинать предлагать обществу спекулятивные интерпретации. Использование авторитета Бидзины Иванишвили для страхования возможных рисков, которые может порождать нынешняя политическая конфигурация в стране, заслуживает только аплодисментов! – заявил в парламенте Грузии депутат от «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе.



Как отметил в этом контексте Сарджвеладзе, «чтобы застраховаться от возможных сложностей, с которыми может столкнуться правящая партия в случае чрезмерной власти, решение Иванишвили вернуться в политику является лигитимным и приветствуемым».



Вместе с тем, по мнению Сарджвеладзе, противопоставление решения Бидзины Иванишвили уйти из политики в 2021 году его решению в 2023 году «это нонсенс и абсурд, потому что в 2021 году мир и данном сравнительно с нынешней ситуацией были качественно иными»».



«Бидзина Иванишвили, вернувшись в политику, не оставил никаких вопросов. Прежде всего, поздравляю нашу команду с этой новостью – она будет только полезна интересам всей страны.



Что касается слабых попыток оппозиции предложить обществу неправильные интерпретации названных аргументов и привести разные причины, то ни одна из них не заслуживает серьезного рассмотрения», - заявил Михаил Сарджвеладзе.





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