

Вольский: Иванишвили является одним из важных гарантов стабильности, и все, точка

03.01.2024 18:45





Это решающий год, приближаются выборы, и здесь надо учитывать фактор Иванишвили как консолидирующей силы. Иванишвили является одним из важных гарантов стабильности, и все, точка, - заявил журналистам первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя возвращение Иванишвили в политику в качестве почетного председателя партия «Грузинская мечта».



Как отметил Вольский, оппозиция хватается за соломинку, когда оценивает заявления Иванишвили по поводу «человеческих слабостей».



«Оппозиция хватается за соломинку, и у этих лидеров даже не осталось соломинок, уцепившись за которые можно было бы укрепить собственную позицию. Стране нужна стабильность, это главная задача, а Бидзина Иванишвили является одним из важных гарантов этой стабильности, и все, точка», - заявил Вольский.



На вопрос, может ли произойти смена премьер-министра или будут ли какие-либо изменения в кабмине, Вольский отвечает, что подобное не предполагается и «искать черную кошку в темной комнате» – это в традициях в СМИ.



«Я бы не стал вдаваться в такие подробности, деятельность правительства оценена достаточно хорошо. Искать черную кошку в темной комнате - это традиция, которую, к сожалению, сохранила определенная часть СМИ», - заявил Вольский.





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