

Казахстан избавляется от российской пропаганды

04.01.2024 00:22





Партнер АО «Казтелерадио» — оператор спутникового и интернет-вещания TVCOM — прекратил трансляцию российских телеканалов семейства ТОО «ПКВС Казахстан». В список попали «Первый канал СНГ», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Музыка Первого», «Карусель», «О!», «Поехали», «Дом кино», «Дом кино Premium», «Победа» и «Бобер», пишет The Moscow Times.



В компании пояснили, что приняли такое решение в рамках «снижения количества каналов с информационной повесткой». По распоряжению руководства, доля зарубежных вещателей с новостным контентом будет постепенно сокращаться — их заменят на рейтинговые телеканалы развлекательного, фильмового и познавательного характера, среди которых будут Discovery, Animal Planet и Eurosport.



В TVCOM отметили, что абоненты оператора «достигли высокого уровня медиаграмотности и получают новостную информацию преимущественно из социальных сетей», а контент «Первого канала» не был эксклюзивным, и его можно посмотреть бесплатно через интернет. Что касается детских и развлекательных каналов, то они вынужденно попали «под нож», поскольку входили в пакет, «ассортимент которого носит принудительный безальтернативный характер», добавили в компании.



ТОО «ПКВС Казахстан» — дочернее предприятие ОАО «Первый канал. Всемирная сеть». Официальный представитель последнего Ирина Калашникова заявила, что озвученные TVCOM причины не соответствуют действительности и отключение пакета связано с задолженностью оператора.



«Мы не пришли к консенсусу на 2024 год, поэтому договор не был заключен. Основная причина — это задолженность оператора перед правообладателем. Задолженность с 2022 года по текущий день», — уточнила она.



По словам Калашниковой, компания «до последнего» пыталась сохранить взаимоотношения, давала рассрочки и не предъявляла никаких штрафных санкций, несмотря на то, что это предусмотрено контрактом. «Но оператор не выплачивал. В связи с этим мы были вынуждены отключить. Об отключении оператор был уведомлен. Мы предупреждали об этом на протяжении года», — отметила она.



В ноябре по решению властей Казахстана в стране заблокировали портал Sputnik24, который позволял смотреть «Первый канал», «Россию 1», «Россию 24», НТВ и Russia Today. Причиной стало «распространение информации о картах условного доступа к услугам операторов телерадиовещания и оборудования, не имеющих лицензии на территории республики».



В августе за «пропаганду экстремизма» был заблокирован сайт телеканала «Царьград». Решение приняло министерство информации и общественного развития Казахстана.





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