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Саломе Зурабишвили поздравляет Илию II с днем рождения
04.01.2024 11:00
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II с днем рождения.
«Ваше Святейшество, с большой любовью поздравляю Вас с днем рождения!
Этот знаменательный день дорог нашей стране. Вы, как предстоятель Грузинской церкви, уже много лет подаете нам пример любви к Богу, родине и ближнему, утешая мудростью и заботой. Мы благодарны Вам за бесценный вклад, которое вы оказали духовному совершенствованию вашей паствы и развитию нации.
Ваше молитвенное благословение вселяет надежду в каждого грузина на родине и за её пределами, ободряет тех, кто сегодня находится за линией оккупации.
Ваше Святейшество, желаю Вам крепкого здоровья и долголетия, а Грузии желаю, чтобы Ваша надежда и отцовская любовь подкрепляли её еще на долгие годы!», — говорится в поздравительном письме Саломе Зурабишвили.
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