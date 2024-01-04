

Гарибашвили поздравил Илию II с днем рождения

04.01.2024 11:11





С особым уважением и любовью поздравляю Его Святейшество, Католикоса-Патриарха Грузии Илию II с 91-м днем рождения, - об этом говорится в поздравительном заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



По словам Гарибашвили, счастлива нация, имеющая такого духовного настоятеля.



«Счастлива нация, у которой есть такой духовный настоятель. Почти полвека деятельность Его Святейшества, отличавшаяся мудростью и любовью к ближнему, играет важную роль в развитии нашей гражданской и духовной жизни, в укреплении единства грузин, в утверждении высших ценностей в обществе.



Примеры нравственности, духовного мира и дальновидности, которые показывает своей жизнью наш Патриарх, образцовые не только для православных, но и для всех граждан нашей страны. Его вклад является продолжением наследия величайших сынов Грузии и руководством для будущих поколений.



Желаю нашему Патриарху долголетия, здоровья и бодрости», - говорится в заявлении Гарибашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





