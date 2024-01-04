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Гарибашвили поздравил Илию II с днем рождения


04.01.2024   11:11


С особым уважением и любовью поздравляю Его Святейшество, Католикоса-Патриарха Грузии Илию II с 91-м днем рождения, - об этом говорится в поздравительном заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, счастлива нация, имеющая такого духовного настоятеля.

«Счастлива нация, у которой есть такой духовный настоятель. Почти полвека деятельность Его Святейшества, отличавшаяся мудростью и любовью к ближнему, играет важную роль в развитии нашей гражданской и духовной жизни, в укреплении единства грузин, в утверждении высших ценностей в обществе.

Примеры нравственности, духовного мира и дальновидности, которые показывает своей жизнью наш Патриарх, образцовые не только для православных, но и для всех граждан нашей страны. Его вклад является продолжением наследия величайших сынов Грузии и руководством для будущих поколений.

Желаю нашему Патриарху долголетия, здоровья и бодрости», - говорится в заявлении Гарибашвили.


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