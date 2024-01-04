

Манджгаладзе: В третьем пришествии Иванишвили не следует искать интересов благополучия народа

04.01.2024 13:34





Иванишвили действует в интересах собственной безопасности - он хотел управлять правительством одной рукой, из кулуаров, но видел, что риск санкций высок, а также высок риск внутри страны, что кто-то променяет Иванишвили на накопленное богатство, - об этом журналистам заявил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По мнению Манджгаладзе, именно на это указывает заявление Бидзины Иванишвили о рисках коррупции и противостояния внутри команды.



«В третьем пришествии Иванишвили не следует искать интересов благополучия народа или государственных интересов, он действует исходя из интересов собственной безопасности. Он увидел, что международные риски возросли, возросли и риски внутри страны. Такое состояние накопили т.н. лидеры «Грузинской мечты», Гарибашвили и другие кланы, подумал, чтобы эти люди не пожертвовали ради спасения этого имущества. Распространяются его старые записи, мол, если я вернулся дважды и ничего не сделал, какой смысл возвращаться в третий раз. Господин Бидзина, в третий раз возвращаться нет смысла, но безопасность, страх заставляет делать то, чего делать не хотелось. Он хотел управлять государством одной рукой из кулуаров, но увидел, что и риск санкций высок, и внутри страны высок риск того, что некоторые променяют Иванишвили на свое накопленное богатство. Нам следует вспомнить сценарий Молдовы, где Плахотнюк был неформальным правителем и не имел никакой должности. Также увеличился риск санкции в отношении Иванишвили, теперь его власть стала легальной, он вышел из кулуаров и говорит - почему должны меня санкционировать, я стал формальным правителем. Он думает, что застраховал эти риски.



Серьезные риски для него и внутри страны. Клан, который ворует миллиарды, как вы думаете, в конечном итоге они выберут Иванишвили или свой украденный миллиард?! Конечно, украденные миллиарды. Он этого и не скрывал, прямо сказал, что я пришел, потому что есть риск коррупции и раздора внутри команды. Это происходит из-за имущества, а не из-за любви Иванишвили. Грузия - это задний двор Иванишвили, где он будет кидать нам корм, как курам и удовлетворять народ. Мы должны сделать выбор, куры ли мы, которым кинули корм, как думает Иванишвили, или свободолюбивые орлы. Я думаю, что Грузия - свободолюбивый орел», — сказал Манджгаладзе.





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