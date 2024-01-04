

Агентство культурного наследия утверждает, что памятнику Никорцминда «ничего не угрожает»

04.01.2024 15:09





Агентство культурного наследия Грузии уверяет, что памятнику Никорцминда, возведенному в XI веке, ничего не угрожает, — «информация, что Никорцминда в опасности и находится под угрозой уничтожения, не соответствует действительности».



В 2018 году полную реставрацию и реабилитацию Свято-Николаевского собора вверили коммерческой компании «Центру консервации искусств», под патронажем Наны Купрашвили.



Договор с компанией предусматривал:



• Снятие жестяного настила с крыши храма и ее замена медными листами;

• Замена окон и дверей;

• Работы по консервации каменной кладки;

• Восстановление штукатурки и покраски в интерьере;

• Электромонтажные работы;

• Восстановление колокольни.



Стоимость указанных работ составила 946’175 лари.



Последний мониторинг объекта сотрудниками агентства проводился в августе 2023 года. Было проверено состояние крыши, экстерьера и интерьера храма.



В результате проверки установили, что состояние памятника удовлетворительное, за исключением незначительных повреждений.



— «Храм не имеет структурных проблем, в интерьер не просачивается вода, при визуальном осмотре не наблюдается ухудшение состояния настенных росписей».



Агентство заверяет, что продолжит следить за памятником и при необходимости примет соответствующие меры.



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Храм расположен в селе Никорцминда муниципалитета Амбролаури [регион Рача]. Никорцминда с 2007 года находится в списке объектов, предложенных правительством Грузии на занесение в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.





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