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Агентство культурного наследия утверждает, что памятнику Никорцминда «ничего не угрожает»
04.01.2024 15:09
Агентство культурного наследия Грузии уверяет, что памятнику Никорцминда, возведенному в XI веке, ничего не угрожает, — «информация, что Никорцминда в опасности и находится под угрозой уничтожения, не соответствует действительности».
В 2018 году полную реставрацию и реабилитацию Свято-Николаевского собора вверили коммерческой компании «Центру консервации искусств», под патронажем Наны Купрашвили.
Договор с компанией предусматривал:
• Снятие жестяного настила с крыши храма и ее замена медными листами;
• Замена окон и дверей;
• Работы по консервации каменной кладки;
• Восстановление штукатурки и покраски в интерьере;
• Электромонтажные работы;
• Восстановление колокольни.
Стоимость указанных работ составила 946’175 лари.
Последний мониторинг объекта сотрудниками агентства проводился в августе 2023 года. Было проверено состояние крыши, экстерьера и интерьера храма.
В результате проверки установили, что состояние памятника удовлетворительное, за исключением незначительных повреждений.
— «Храм не имеет структурных проблем, в интерьер не просачивается вода, при визуальном осмотре не наблюдается ухудшение состояния настенных росписей».
Агентство заверяет, что продолжит следить за памятником и при необходимости примет соответствующие меры.
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Храм расположен в селе Никорцминда муниципалитета Амбролаури [регион Рача]. Никорцминда с 2007 года находится в списке объектов, предложенных правительством Грузии на занесение в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.
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