

Лукашенко гарантировал себе постпрезидентское будущее

04.01.2024 21:56





Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о бессрочных гарантиях для президента. Информацию об этом публикует официальный сайт президента Беларуси.



Данный закон предусматривает новые гарантии для президента Республики Беларусь, в том числе после его отставки, и ужесточает требования к будущим кандидатам на указанную должность.



В частности, документ дает пожизненный иммунитет бывшему президенту и членам его семьи. Согласно тексту, бывший глава государства «не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные им в связи с осуществлением президентских полномочий».



Закон также позволяет президенту после отставки стать депутатом Всебеларуского народного собрания и бессрочным членом верхней палаты парламента.



Текст закона также устанавливает новые требования к кандидатам на пост президента. К участию в выборах допускаются только лица, являющиеся гражданами Беларуси по рождению, не моложе 40 лет, прожившие на территории республики не менее 20 лет и никогда не имевшие гражданства или вида на жительство в другой стране.



Как отмечают СМИ, таким образом фактически лишаются права на участие в выборах представители оппозиции, вынужденные уехать за границу.





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