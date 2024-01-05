

Первая за последнее десятилетие перепись населения пройдет в Грузии в 2024 году

05.01.2024 15:19





Всеобщая перепись населения пройдет в Грузии в 2024 году.



Первая за последние десятилетие перепись проводится Национальной службой статистики Грузии (“Сакстат”) при содействии Фонда ООН в области народонаселения. Она продлится с 14 ноября по 19 декабря.



Ранее глава «Сакстата» Гогита Тодрадзе сообщил, что на этот раз данные будут собирать с использованием современных технологий.



«Для этой описи мы отказываемся от использования традиционного метода и используем современные технологии. То есть, в течение первых двух недель сбор данных начнется методом саморегистрации, а затем продолжится путем сбора данных с помощью планшетных компьютеров», – сказал Тодрадзе.



Подготовка к переписи началась еще летом 2023 года. Только на эту фазу выделили 6,5 млн лари (2,5 млн долларов). В целом предполагаемый бюджет переписи 2024 года составляет около 29 млн лари (10,8 млн долларов).



По итогам переписи специалисты получат новейшую информацию о численности населения Грузии, его половой и возрастной структуре, о трудоустройстве, образовании, состоянии здоровья, о средствах существования и жилищных условиях каждого человека.



Эти данные критически важны для правильного определения приоритетов социально-экономической политики.

В последний раз перепись населения в Грузии проводилась 2014 году. По полученным тогда данным, в стране проживало 3 713 804 человека.





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