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Первая за последнее десятилетие перепись населения пройдет в Грузии в 2024 году
05.01.2024 15:19
Всеобщая перепись населения пройдет в Грузии в 2024 году.
Первая за последние десятилетие перепись проводится Национальной службой статистики Грузии (“Сакстат”) при содействии Фонда ООН в области народонаселения. Она продлится с 14 ноября по 19 декабря.
Ранее глава «Сакстата» Гогита Тодрадзе сообщил, что на этот раз данные будут собирать с использованием современных технологий.
«Для этой описи мы отказываемся от использования традиционного метода и используем современные технологии. То есть, в течение первых двух недель сбор данных начнется методом саморегистрации, а затем продолжится путем сбора данных с помощью планшетных компьютеров», – сказал Тодрадзе.
Подготовка к переписи началась еще летом 2023 года. Только на эту фазу выделили 6,5 млн лари (2,5 млн долларов). В целом предполагаемый бюджет переписи 2024 года составляет около 29 млн лари (10,8 млн долларов).
По итогам переписи специалисты получат новейшую информацию о численности населения Грузии, его половой и возрастной структуре, о трудоустройстве, образовании, состоянии здоровья, о средствах существования и жилищных условиях каждого человека.
Эти данные критически важны для правильного определения приоритетов социально-экономической политики.
В последний раз перепись населения в Грузии проводилась 2014 году. По полученным тогда данным, в стране проживало 3 713 804 человека.
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