

Манджгаладзе: Для выполнения рекомендаций мы собирались работать в любом формате

05.01.2024 18:32





«Для выполнения рекомендаций мы собирались работать в любом формате, но «Грузинская мечта» сбежала из этих форматов», — заявил член «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По словам Манджгаладзе, «Грузинская мечта» уклоняется от обязательств, чтобы перейти к предвыборной повестке дня.



«Как показали прошедшие полтора года, в рабочих группах не писались проекты реформ, это была система, придуманная для затягивания времени. Мы всегда об этом говорили, и теперь «Коци» подтвердили, что это действительно так. Поскольку приближаются парламентские выборы 2024 года, им не нужна такая рабочая группа, которая не сможет дать результата. Мы собирались работать в любом формате, но «Грузинская мечта» сбежала из этих форматов. «Грузинская мечта» прекрасно осознает, что в рабочей группе не будут разработаны планы по деолигархизации и борьбе с коррупцией, а также план избирательных реформ. Они не будут менять избирательную систему, судебную систему. Полтора года гражданам Грузии врали, в итоге все увидели, что были выполнены только три рекомендации из десяти рабочих групп. Даже сейчас они не хотят рабочие группы, потому что с приближением выборов «Грузинская мечта» не сможет показать никаких результатов ни в виде судебной реформы, ни в направлении избирательной, антикоррупционной реформ, деолигархизации, тем более деполяризации. «Грузинская мечта» не стремится к деполяризации во время выборов, наоборот, они хотят максимально усилить поляризацию», — заявил Паата Манджгаладзе.







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