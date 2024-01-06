

Премьер-министр Грузии поздравил армянский народ с Рождеством и Крещением

06.01.2024 12:53





Поздравляю наших армянских соотечественников и братский армянский народ с Рождеством и Крещением, — об этом говорится в поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



«Поздравляю наших армянских соотечественников и братский армянский народ с Рождеством и Крещением. Пусть этот день принесет радость и счастье всем, кто с душой и сердцем отмечает этот великий праздник. Желаю всем мира и процветания», — пишет Ираклий Гарибашвили.







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