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Премьер-министр Грузии поздравил армянский народ с Рождеством и Крещением
06.01.2024 12:53
Поздравляю наших армянских соотечественников и братский армянский народ с Рождеством и Крещением, — об этом говорится в поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
«Поздравляю наших армянских соотечественников и братский армянский народ с Рождеством и Крещением. Пусть этот день принесет радость и счастье всем, кто с душой и сердцем отмечает этот великий праздник. Желаю всем мира и процветания», — пишет Ираклий Гарибашвили.
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