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Жозеп Боррель: Газа будет частью палестинского государства


06.01.2024   21:27


Газа будет частью будущего палестинского государства, - об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В Бейруте прошла встреча Жозепа Борреля с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

«Газа будет частью будущего палестинского государства. Мы не пожалеем усилий для того, чтобы в конечном итоге стало реальностью решение по принципу двух государств», — заявил Боррель.

Он также отметил, что у регионального конфликта на Ближнем Востоке не будет победителя.

«Необходимо избежать региональной эскалации на Ближнем Востоке. Абсолютно важно избежать включения Ливана в региональный конфликт», - заявил Жозеп Боррель.


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