

Жозеп Боррель: Газа будет частью палестинского государства

06.01.2024 21:27





Газа будет частью будущего палестинского государства, - об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



В Бейруте прошла встреча Жозепа Борреля с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливана Абдаллой Бу Хабибом.



«Газа будет частью будущего палестинского государства. Мы не пожалеем усилий для того, чтобы в конечном итоге стало реальностью решение по принципу двух государств», — заявил Боррель.



Он также отметил, что у регионального конфликта на Ближнем Востоке не будет победителя.



«Необходимо избежать региональной эскалации на Ближнем Востоке. Абсолютно важно избежать включения Ливана в региональный конфликт», - заявил Жозеп Боррель.





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