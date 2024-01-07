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Саломе Зурабишвили: Сегодняшний день является символом любви и добра
07.01.2024 11:24
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет православную паству с праздником Рождества Христова.
Как отмечает президент, сегодняшний день – это символ любви и добра.
«Счастливого Рождества всем грузинам и православным семьям во всем мире! Сегодняшний день – символ любви и добра. Желаю вашим семьям и нашей стране благоденствия и любви. Поздравляю вас с праздником Рождества Христова!» - пишет президент в соцсети.
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