

Саломе Зурабишвили: Сегодняшний день является символом любви и добра

07.01.2024 11:24





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравляет православную паству с праздником Рождества Христова.



Как отмечает президент, сегодняшний день – это символ любви и добра.



«Счастливого Рождества всем грузинам и православным семьям во всем мире! Сегодняшний день – символ любви и добра. Желаю вашим семьям и нашей стране благоденствия и любви. Поздравляю вас с праздником Рождества Христова!» - пишет президент в соцсети.





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