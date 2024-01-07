|
|
|
Гарибашвили: Рождение Иисуса Христа – это торжество любви и добродетели
07.01.2024 11:30
Поздравляю всю Грузию с Рождеством Христовым! Рождение Иисуса Христа – это торжество любви и добродетели, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как поясняет премьер, Рождество Спасителя – один из величайших праздников православного мира, который в Грузии встречают и отмечают с искренней радостью.
«Поздравляю всю Грузию с Рождеством! Рождество Спасителя – один из величайших праздников православного мира, который в Грузии мы встречаем и отмечаем с искренней радостью. Рождение Иисуса Христа – это торжество любви и добродетели, которое мы все встречаем с надеждой на будущее и ожиданием добра. Хочу пожелать вам счастья, радости и прогресса! Пусть мир и Божья милость хранят нашу родину и каждого из вас!» - отмечает премьер.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна