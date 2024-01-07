

Гарибашвили: Рождение Иисуса Христа – это торжество любви и добродетели

07.01.2024 11:30





Поздравляю всю Грузию с Рождеством Христовым! Рождение Иисуса Христа – это торжество любви и добродетели, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Как поясняет премьер, Рождество Спасителя – один из величайших праздников православного мира, который в Грузии встречают и отмечают с искренней радостью.



«Поздравляю всю Грузию с Рождеством! Рождество Спасителя – один из величайших праздников православного мира, который в Грузии мы встречаем и отмечаем с искренней радостью. Рождение Иисуса Христа – это торжество любви и добродетели, которое мы все встречаем с надеждой на будущее и ожиданием добра. Хочу пожелать вам счастья, радости и прогресса! Пусть мир и Божья милость хранят нашу родину и каждого из вас!» - отмечает премьер.





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