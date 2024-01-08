

Партия «За Грузию» предлагает внести изменения в Конституцию относительно порядка избрания президента

08.01.2024 10:57





Партия «За Грузию» выступает с инициативой внесения изменений в Конституцию Грузии относительно порядка избрания президента.



Как заявил на сегодняшней пресс-конференции Бека Лилуашвили, необходимо вернуть прежнее правило, и будущий президент Грузии будет избираться непосредственно гражданами Грузии, а не избирательной коллегией.



«Это обеспечит необходимую легитимность и независимость президента. О проблемах баланса во власти говорил и Иванишвили, который признал проблему неограниченной и бесконтрольной власти «Грузинской мечты», но вместо того, чтобы решить проблему конституционным путем, он предложил себя в роли контролера власти. Несмотря на такое количество разочарований, даже если мы поверим в то, что Бидзина Иванишвили хочет сбалансировать власть своей «Мечты», в демократической системе невозможно, чтобы один человек был гарантом стабильности государства. Поэтому, по логике вещей, в его интересах должно быть сохранение конституционных институтов высокой легитимности. Поэтому мы призываем почетного председателя «Мечты» и парламентское большинство с этой весенней сессии начать работу над конституционным изменением, касающимся возвращения прямых выборов главы государства – президента гражданами Грузии. Этот вопрос был частью предвыборной программы нашей партии, однако новогодние сюрпризы ускорили процесс в нашу пользу. Кстати, ряд европейских государств вернулся к правилу прямых выборов президента», — заявил Лилуашвили.







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