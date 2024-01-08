

В 2026 году Министерство юстиции Грузии проведет Всемирный форум государственных сервисов ООН

08.01.2024 11:13





В 2026 году Министерство юстиции Грузии проведет Всемирный форум государственных сервисов ООН. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.



По информации ведомства, возможность проведения Всемирного форума государственных сервисов ООН в Грузии обсуждалась на встрече министра юстиции Грузии Рати Брегадзе и заместителя генерального секретаря ООН в США. Организация Объединенных Наций проинформировала Министерство юстиции Грузии официальным письмом, подтверждающим это.



Заместитель генерального секретаря ООН Ли Цзюньхуа благодарит Министерство юстиции Грузии за поддержку государственного администрирования.



«Мы благодарим вас за поддержку в укреплении государственного администрирования, как эффективного механизма устойчивого развития и с нетерпением надеемся на сотрудничество с правительством Грузии над подготовкой к форуму 2026 года», — говорится в письме.



Рати Брегадзе встретился с заместителем генерального секретаря ООН Ли Цзюньхуа в рамках своего официального визита в Соединенные Штаты Америки в декабре 2023 года. Министр юстиции Грузии подчеркнул, что быстрые, эффективные и удобные для пользователя государственные сервисы являются визитной карточкой Министерства юстиции и правительства Грузии. Ведомство постоянно совершенствует свою доступность, в том числе за счет внедрения цифровых и инновационных технологий.



Ежегодно в Форуме государственных сервисов ООН принимают участие от 800 до 1000 представителей из разных стран, включая лидеров правительств, ведущих политиков и представителей различных секторов. В рамках форума участники обсуждают современные вызовы, инновационные практики и возможности стратегического развития в направлении публичных сервисов.





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