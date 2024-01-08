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Икона с изображением Сталина – подарок «Альянса патриотов»


08.01.2024   14:09


Икону с изображением Иосифа Сталина Собору Святой Троицы в Тбилиси передал «Альянс патриотов». Об этом заявила генеральный секретарь партии Ирма Инашвили.

«Почему на иконе Святой Матроны изображен Сталин? На этой иконе изображен один из эпизодов его жизни – встреча с матроной Сталина, когда представитель безбожного режима, правитель, вынужден встретиться со святой и поговорить о положении на фронте», - сказала Инашвили.

Критиков и людей, для которых неприемлемо наличие изображения Сталина на иконе, находящейся в главном соборе Тбилиси, Инашвили называет невежественными:

«Эту икону мы подарили собору Святой Троицы. Читаю удивительные комментарии. Люди, которые утверждают, что они образованы, высокоразвиты с религиозной точки зрения, владеют информацией – те люди, которым я хочу ответить в первую очередь: это праздник полного невежества и тьмы».

Напомним, 6 января в социальных сетях появилась информация об том, что в Соборе Святой Троицы есть икона Святой Матроны на которой изображен Иосиф Сталин.

В патриархии подтвердили эту информацию, глава пресс-службы Андрия Джагмаидзе, пояснил, что, на иконах встречаются даже те персоны, от лица которых в адрес церкви и ее последователей звучали оскорбления и велись гонения.


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