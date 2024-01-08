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Пенсии, импорт машин, тарифы на свет и газ – что изменилось в Грузии с 1 января?
08.01.2024 14:45
С 1 января 2024 года вступили в силу многочисленные изменения в законах и правилах, которые касаются абсолютно всех жителей Грузии.
Среди них — индексация пенсий пенсионеров, новые тарифы на коммунальные услуги и ужесточение надзора за рынком стройматериалов. Об этих и других изменениях — в нашем материале.
Ограничение на импорт машин
С 1 января 2024 года вступил в силу запрет на ввоз в Грузию легковых автомобилей, выпущенных до 2013 года. Единственное исключение – машины, транспортировка которых была начата до 1 декабря 2023 года.
На автомобили с иностранными номерами, въезжающими в Грузию, новые правила не распространяются, но продать их на территории страны не удастся. С иностранными регистрационными знаками в Грузии можно ездить 90 дней.
Машины старше 10 лет по-прежнему можно ввозить с целью реэкспорта.
Ограничение на ввоз в страну автобусов и грузовых машин, выпущенных до 2013 года, как ожидается, вступит в силу, с 1 января 2025 года.
Запрет на использование летних шин
С 1 января 2024 года водители в Грузии обязаны использовать зимнюю резину в высокогорных регионах с декабря по март.
Патрульная полиция теперь контролирует машины в высокогорных регионах, ущельях и других зонах. (Полный список дорог можно посмотреть здесь). Автомобилям без соответствующих шин, въезд на эти участки запрещается.
В случае, если водитель не подчинится требованиям полиции, его машину могут отправить на штрафстоянку и выписать штраф в 100 лари.
Также при необходимости МВД сможет обязать водителей использовать цепи противоскольжения, заранее уведомив об этом граждан.
Снижение тарифов на электроэнергию
С 1 января 2024 года в Грузии снизились тарифы на электроэнергию – на три тетри за киловатт для всех абонентов.
В Тбилиси теперь действуют следующие тарифы:
• при расходе до 101 киловатта – 15 тетри за киловатт;
• до 301 киловатта – 19 тетри за киловатт;
• более 301 киловатта – 23,5 тетри за киловатт.
Тарифы в регионах:
• Расход до 101 киловатта – 14,731 тетри за киловатт;
• до 301 киловатта – 15,707 тетри за киловатт;
• более 301 киловатта – 23,227 тетри за киловатт.
Тариф для коммерческих абонентов снизился с 29,646 до 26,646 тетри за киловатт (с учетом НДС).
Увеличение платы за газ и воду для коммерческих абонентов
Стоимость водоснабжения с 1 января 2024 года увеличилась для коммерческих абонентов в Тбилиси, Мцхета и Рустави более чем на треть, на 35%.
Теперь за 1 кубометр воды в Тбилиси и Мцхета они платят 8,88 лари вместо 6,5 лари. В Рустави – подорожание на 2,8 лари, тариф увеличен до 6,5 лари за кубометр,
Тарифы на газ для физлиц выросли с 1,24 лари до 1,29 лари за кубометр (включая НДС). Это коснулось примерно 20 тысяч коммерческих абонентов. Для населения тарифы на газ не поменялись.
Ограничение движения грузовиков в Тбилиси
С 1 января 2024 года в отдельных районах Тбилиси движение крупногабаритных транспортных средств (категории М3, Н2 и Н3) начали ограничивать в часы пик.
Ограничения действуют с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00, кроме выходных дней и августа, когда город пустеет из-за сезона отпусков.
Новые правила не распространяются на общественный транспорт, школьные автобусы, транспорт «для ликвидации чрезвычайных и опасных для жизни случаев» или необходимый для реализации муниципальных или государственных инфраструктурных проектов.
Новые стандарты работы стоматологических клиник
Согласно новым правилам, площадь стоматологических кабинетов должна определяется по формуле: не менее 12 квадратных метров на основное стоматологическое кресло и не менее 6 квадратных метров на каждое дополнительное.
Также Минздрав уточнил критерии профилактики инфекций, контроля, стерилизации-дезинфекции и обращения с медицинскими отходами. Теперь, в частности, стоматологические клиники обязаны обеспечить профилактическую иммунизацию сотрудников от гепатита В и скрининг на гепатит С раз в полгода.
Рост пенсии
В рамках ежегодной индексации с 1 января пенсия граждан в возрасте до 70 лет увеличилась на 20 лари и составила 315 лари, а в высокогорных поселениях – 380 лари.
Для граждан старше 70 лет пенсии выросли на 50 лари, до 415 лари, а в высокогорных поселениях – до 490 лари.
Усиление надзора на рынке стройматериалов
С 1 января 2024 года под систему контроля качества и безопасности попали еще 17 видов продукции, реализуемых в Грузии. Агентство надзора Минэкономики теперь проверяет качество цемента, керамической плитки, товаров для отделки потолков,изделий из структурного металла, гипсокартона. Речь идет как о продукции местного производства, так и об импортируемых товарах.
Другие изменения:
• Повышение зарплат сотрудников государственных школ и детских садов
• Введение минимальной почасовой оплаты труда для медперсонала среднего звена. По новой формуле, с теперь младший врач в Грузии должен получать не менее 960 лари в месяц, помощник медсестры – не менее 672 лари в месяц, акушерка – не менее 844 лари в месяц, санитары – не менее 576 лари в месяц.
• 1 января вступил в силу указ, согласно которому государство будет полностью финансировать гражданам лекарства от хронических заболеваний.
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