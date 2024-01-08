

До 1000 семей, находящимся в тяжелых жилищных условиях, получат новые жилплощади - премьер

08.01.2024 16:13





Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в администрации правительства состоялось заседание кабинета министров. Информацию распространяет пресс-служба правительства.



По их данным, члены правительства обсудили три вопроса, среди которых был проект распоряжения правительства Грузии об утверждении целевой государственной программы по расселению не имеющих дома, находящихся в тяжелых жилищных условиях многодетных семей. В рамках программы до 1000 семьям, находящимся в тяжелых жилищных условиях, государство предоставит новые жилплощади. Общий бюджет программы составляет 50 000 000 лари.



«Целью программы является поддержка социально незащищенных, не имеющих дома многодетных семей и создание для них достойных условий жизни.



Бенефициаром программы может стать семья с 3 и более несовершеннолетними детьми, все члены которой зарегистрированы в единой базе данных социально незащищенных семей Агентства социального обслуживания.



Воспользоваться программой могут семьи, ни один из членов которых не зарегистрирован в единой электронной базе Агентства по делам беженцев, экомигрантов и обеспечения средствами существования. Также, если член не имеющей дома семьи еще не получил от государства жилплощадь или соответствующую денежную компенсацию на приобретение жилплощади. После оценки этих и других критериев вопрос о расселении семей решит соответствующая комиссия.



Программа продолжится до конца 2025 года. Расселение семей будет осуществлено в любой административно-территориальной единице Грузии», - отмечается в распространенной информации.





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