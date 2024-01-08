

GDI обжаловала в Конституционном суде приказы Папуашвили о правилах поведения журналистов в парламенте

08.01.2024 17:15





«Демократическая инициатива Грузии» (GDI) обжаловала в Конституционном суде приказы спикера законодательного органа Шалвы Папуашвили о «правилах поведения» журналистов и визитеров в парламенте.



В частности, указ от февраля 2023 года, который ограничивает правила аккредитации и поведения для парламентских журналистов. В частности журналисту запрещается снимать рабочий кабинет депутата или сотрудника аппарата без предварительного разрешения. Также если член Парламента, сотрудник канцелярии или находящееся в гостях лицо отказывается от интервью, интервью должно быть прекращено. Кроме того без согласия члена Парламента, сотрудника аппарата или находящееся в гостях лица не должен снимать их документы, экран телефона или любого другого электронного устройства таким образом, чтобы информация или изображение на нем могли быть воспринимаемы.



GDI обжаловала приказ Шалвы Папуашвили об ужесточении правил допуска и поведения в парламенте. Согласно этому правилу, действующему в парламенте с сентября 2023 года, без разрешения аппарата Парламента гражданину запрещается вносить предметы, предназначенные для демонстрации: баннеры и плакаты, а также усилители звука, сигнальные устройства, транспаранты и другие информационные материалы. Также посетителю запрещается общаться с журналистами в местах, отведенных для брифингов депутатов парламента, без согласия отдела по связям с общественностью аппарата и т.п.



Организация оспаривает несоответствие указов статье 17 Конституции, которая регулирует права на свободу слова. По мнению GDI, приказ о правилах поведения граждан «неоправданно ограничивает свободу слова и препятствует участию граждан в парламентской деятельности». Что касается журналистов, организация утверждает, что приказ Папуашвили дает парламенту право злоупотреблять постановлением в отношении журналистов, чьи вопросы могут вызвать дискомфорт у правящей партии.



«Журналисты, опасаясь лишения аккредитации, могут избегать задавать критические вопросы правящей партии, что лишит общественность возможности быть информированной о текущих проблемах в стране», — читаем в заявлении GDI.



Конституционный суд Грузии принял указанные иски в декабре 2023 года.





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