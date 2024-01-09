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Президент: я не переходила на личности с Саакашвили в бытность мою в оппозиции
09.01.2024 12:28
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью грузинской службе «Радио Свободы», говоря о третьем президенте Михаиле Саакашвили, заявила, что не переходила на личности в отношении него в бытность свою в оппозиции.
Глава государства отметила, что быть толерантным человеком не значит не говорить правду.
«Толерантность, которая в большей степени является грузинской традицией, не означает, что вы не говорите правду. Правда — это одно, правда касается принципов, рассуждений, политики, она не касается людей.
Необязательно говорить человеку все, что вы о нем думаете и что переходит в оскорбления. Вы можете быть очень строги к его действиям и политике, но не трогайте человека, личность.
Я была в оппозиции, и довольно радикальной оппозиции; кто-то может что-то вспомнить. Однако я не помню, чтобы я лично сказала что-то оскорбительное Михаилу Саакашвили тогда, когда он был президентом.
Против него был протест, который был народным протестом. Это был жесткий протест во всех отношениях, но я не помню, чтобы с моей стороны было что-то личное (оскорбление)», — заявила Саломе Зурабишвили.
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