

Саломе Зурабишвили должна представить годовой отчет парламенту 6-го февраля

09.01.2024 13:35





Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна представить годовой отчет парламенту 6 февраля.



Указанная дата определяется регламентом. В регламенте говорится, что в день первого пленарного заседания весенней сессии парламент заслушивает годовой доклад президента по наиболее важным вопросам состояния страны в соответствии с Конституцией Грузии. Указанная дата может быть изменена по согласованию с председателем парламента.



Согласно регламенту, после выступления президента с речью выходят председатели фракций и лидер парламентского большинства.



После выступлений президент Грузии имеет право выступить с заключительным словом.



Это будет последний годовой отчет Саломе Зурабишвили на посту президента.





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