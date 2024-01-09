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Саломе Зурабишвили должна представить годовой отчет парламенту 6-го февраля


09.01.2024   13:35


Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна представить годовой отчет парламенту 6 февраля.

Указанная дата определяется регламентом. В регламенте говорится, что в день первого пленарного заседания весенней сессии парламент заслушивает годовой доклад президента по наиболее важным вопросам состояния страны в соответствии с Конституцией Грузии. Указанная дата может быть изменена по согласованию с председателем парламента.

Согласно регламенту, после выступления президента с речью выходят председатели фракций и лидер парламентского большинства.

После выступлений президент Грузии имеет право выступить с заключительным словом.

Это будет последний годовой отчет Саломе Зурабишвили на посту президента.


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