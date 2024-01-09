

Манджгаладзе: У «Грузинской мечты» нет длиной скамьи запасных перед выборами

09.01.2024 13:38





Я не исключаю, что одной из кандидатур, которую Иванишвили хранит на пост премьер-министра, является глава СГБ Лилуашвили, - заявил депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, реагируя на поправку, внесенную в устав «Грузинской мечты», согласно которой кандидатуру на пост премьер-министра будет представлять почетный председатель партии.



По словам Манджгаладзе, наблюдение за процессами показывает, что внутри «Грузинской мечты» действуют несколько т.н. группировок.



«Иванишвили хорошо увидел богатство, накопленное «кланами» «Грузинской мечты» за счет грабежа людей, и в какой-то день они могут бороться не за Иванишвили, а за спасение собственного имущества. Это право было необходимо Иванишвили, поскольку «Грузинская мечта» достигла такой стадии разложения, что ни Иванишвили является духовным авторитетом, а имущество, накопленное ими за счет ограбления народа. Это является главной предпосылкой развала подобных властей, когда борются не за духовного лидера, а за свое имущество.



У «Грузинской мечты» нет длиной скамьи запасных перед выборами. Я не исключаю, что одной из кандидатур, которую Иванишвили хранит и о которой никто не говорит, и которая находится в кулуарах – это глава СГБ Лилуашвили. Кроме того в «Грузинской мечты» нет никаких ресурсов, чтобы кто-нибудь мог сделать для «Грузинской мечты» лучше, чем Гарибашвили. Есть две группы: одна – группа Каладзе, и они пытаются выдвинуть Каладзе, а другая группа пытается сделать так, чтобы после Гарибашвили пришел Лилуашвили», - заявил Манджгаладзе.





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