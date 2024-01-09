

Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению конституционные иски по вопросам СМИ и свободы слова

09.01.2024 15:33





Конституционный суд Грузии рассмотрит иски с требованием признать незаконным приказ спикера парламента от 6 февраля 2023 года, согласно которому, журналист обязан прекратить интервью, если депутат, сотрудник аппарата или посещающее лицо Парламент отказываются, также журналисту запрещается снимать рабочий кабинет депутата или сотрудника аппарата без предварительного разрешения.



NGO GDI (Демократическая инициатива Грузии) обжаловала также приказ Шалвы Папуашвили об ужесточении правил допуска и поведения в парламенте от 4 сентября 2023 года.



Согласно этому правилу, без разрешения аппарата Парламента гражданину запрещается вносить предметы, предназначенные для демонстрации: баннеры и плакаты, а также усилители звука, сигнальные устройства, транспаранты и другие информационные материалы. Также посетителю запрещается общаться с журналистами в местах, отведенных для брифингов депутатов парламента, без согласия отдела по связям с общественностью аппарата и т.п.

Документом также был определен новый порядок аккредитации представителей СМИ в парламенте.



Организация оспаривает несоответствие указов статьей 17 Конституции Грузии, которая регулирует права на свободу слова.



GDI считает, что приказ о правилах поведения граждан «неоправданно ограничивает свободу слова и препятствует участию граждан в парламентской деятельности».



"В частности, указ дает парламенту возможность злоупотреблять своими полномочиями, ограничивая аккредитацию журналистов, вопросы которых могут вызвать дискомфорт у правящей партии.

Журналисты, опасающиеся лишения аккредитации, могут не задавать критических вопросов правящей партии, что лишаит общественность возможности быть информированной о текущих проблемах в стране".



Конституционный суд Грузии принял указанные иски в декабре 2023 года.



По мнению GDI, после предметной проверки в обоих случаях оспариваемые нормы должны быть признаны неконституционными, учитывая их явно неконституционный характер.





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