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SovLab призвала Патриархию обозначить позицию по личности Сталина
09.01.2024 16:20
НПО SovLab (Soviet Past Research Laboratory, Лаборатория исследования советского прошлого) заявила, что икона советского диктатора Иосифа Сталина в соборе Самеба в Тбилиси оскорбляет его жертв, поэтому НПО призывает Патриархию Грузии четко обозначить свою позицию в отношении фигуры Иосифа Сталина.
Организация осуждает размещение иконы «Святая Матрона Московская благословляет Сталина» в Самеба. В SovLab напоминают, что инцидент с иконой произошел накануне 103-й годовщины Советской оккупации Грузии, «начавшейся именно по инициативе Иосифа Сталина» и является «оскорблением памяти жертв советского российского тоталитаризма».
«Во время правления Иосифа Сталина в Грузии были казнены сотни священнослужителей, большинство из которых были главами и прихожанами Грузинской православной церкви, особенно во время антисоветского восстания 1924 года и затем во время сталинского террора 1937-1938 годов. За время правления Сталина около 80 000 священнослужителей и до миллиона граждан были казнены только за свои религиозные убеждения», — говорится в заявлении.
Мы считаем особенно проблематичным тот факт, что члены правительства и парламента Грузии, которые должны представлять всех граждан страны, во время рождественской литургии стояли без реакции в том месте, где была размещена эта икона.
Они обязаны отреагировать на демонстрацию тоталитарных символов в общественном пространстве, как того требует закон (Хартия свободы)», — пишет SovLab.
Организация призвала власти Грузии соблюдать закон и долг, который обязывает ее «предотвратить демонстрацию советских и нацистских тоталитарных символов в общественных местах».
Напомним, пользователь сети Лаша Гогоберидзе опубликовал в своей соцсети видеоматериал, на кадрах которого икона в Кафедральном соборе святой Троицы — Самеба и на ней изображен диктатор Иосиф Сталин. Подобное видео опубликовал и глава НПО SovLab Георгий Канделаки.
Глава пресс-службы Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе подтвердил , что cоздатель тоталитарной системы действительно изображен на иконе Святой Матроны, и объяснил, что в этом «другой контекст».
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