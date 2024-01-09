

SovLab призвала Патриархию обозначить позицию по личности Сталина

09.01.2024 16:20





НПО SovLab (Soviet Past Research Laboratory, Лаборатория исследования советского прошлого) заявила, что икона советского диктатора Иосифа Сталина в соборе Самеба в Тбилиси оскорбляет его жертв, поэтому НПО призывает Патриархию Грузии четко обозначить свою позицию в отношении фигуры Иосифа Сталина.



Организация осуждает размещение иконы «Святая Матрона Московская благословляет Сталина» в Самеба. В SovLab напоминают, что инцидент с иконой произошел накануне 103-й годовщины Советской оккупации Грузии, «начавшейся именно по инициативе Иосифа Сталина» и является «оскорблением памяти жертв советского российского тоталитаризма».



«Во время правления Иосифа Сталина в Грузии были казнены сотни священнослужителей, большинство из которых были главами и прихожанами Грузинской православной церкви, особенно во время антисоветского восстания 1924 года и затем во время сталинского террора 1937-1938 годов. За время правления Сталина около 80 000 священнослужителей и до миллиона граждан были казнены только за свои религиозные убеждения», — говорится в заявлении.



Мы считаем особенно проблематичным тот факт, что члены правительства и парламента Грузии, которые должны представлять всех граждан страны, во время рождественской литургии стояли без реакции в том месте, где была размещена эта икона.



Они обязаны отреагировать на демонстрацию тоталитарных символов в общественном пространстве, как того требует закон (Хартия свободы)», — пишет SovLab.



Организация призвала власти Грузии соблюдать закон и долг, который обязывает ее «предотвратить демонстрацию советских и нацистских тоталитарных символов в общественных местах».



Напомним, пользователь сети Лаша Гогоберидзе опубликовал в своей соцсети видеоматериал, на кадрах которого икона в Кафедральном соборе святой Троицы — Самеба и на ней изображен диктатор Иосиф Сталин. Подобное видео опубликовал и глава НПО SovLab Георгий Канделаки.



Глава пресс-службы Патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе подтвердил , что cоздатель тоталитарной системы действительно изображен на иконе Святой Матроны, и объяснил, что в этом «другой контекст».



Источник: СОВА

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