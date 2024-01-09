

Имнадзе: Зимы без вирусов не бывает, так что это обычный сезон

09.01.2024 16:20





«Зимы без вирусов не бывает, у нас были гораздо худшие сезоны, чем этот, коронавирус заставил всех забыть о гриппе, потому что в то время ношение масок мешало распространению вирусов, так что это обычный сезон», — заявил первый заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.



«Сейчас в основном циркулирует вирус гриппа типа А. Именно этот вирус вызвал пандемию гриппа 2009-2010 годов, превратившуюся в обычный сезонный вирус. Также есть немного случаев заболевания вирусом H3.



H3N2 – это тоже был пандемический вирус в 70-х годах и после этого стал обычным вирусом. Конечно, есть респираторный вирус, который может протекать у детей довольно тяжело, а также риновирусы. Мы отслеживаем около 21 вируса в стране. Мы собираем данные еженедельно. Так что, это обычный сезон, как и прошлый и позапрошлый, куда добавлялся еще и коронавирус. Сейчас случаев коронавируса пока мало», — заявил Имнадзе.



По словам Пааты Имнадзе, пиковый период вирусов еще не прошел.



«Пиковый период в Грузии обычно приходится на конец декабря и вторую половину февраля. Сейчас нет ничего такого, чего не было в прошлом году. Пиковым периодом еще может стать начало учебы в школах и университетах. Коронавирус заставил всех забыть о гриппе. Температура 39 – обычное явление при гриппе. Необходимо обратиться к врачу, если у ребенка в течение суток и ночи наблюдается высокая температура более 38,5 и он не реагирует на жаропонижающие медикаменты. Здесь же скажу, что антибиотик не имеет жаропонижающего свойства. В общем и целом, антибиотики нельзя назначать при вирусном заболевании. Никакие антибиотики не эффективны против вирусных заболеваний. Противовирусное лекарство, например, «Тамифлю», который является очень эффективным препаратом. Вам следует обратиться к врачу, если у вас высокая температура в течение как минимум 3 дней. Если у человека выделяется гнойная мокрота, в мокроте появляются прожилки крови или есть признаки воспаления легких, пациенту трудно дышать, губы синеют, то ему следует немедленно обратиться к врачу», — заявил Паата Имнадзе.





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