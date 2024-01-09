

Бокучава: Я не исключаю очередного жонглирования разными фигурами кабмина

09.01.2024 18:06





Изменение устава может быть попыткой Иванишвили формализовать механизмы неформального управления. Я не исключаю, что мы увидим очередное жонглирование разными фигурами кабинета министров, - заявила председатель парламентской фракции «Национальное движение» Тина Бокучава, реагируя на изменения в уставе «Грузинской мечты», согласно которым политсовет партии будет утверждать кандидатуру премьер-министра по представлению почетного председателя партии.



По мнению Бокучава, механизмы неформального управления таким образом формализовать невозможно, и это смехотворно.



«Я не исключаю и возможно, мы очередную переигровку и еще одно жонглирование разными фигурами кабмина, но думаю, это не имеет принципиального значения. Главное, чтобы в результате выборов закончилось его [Бидзины Иванишвили] российское, олигархическое, неевропейское правление и у нас появилось коалиционное правительство, которое будет подотчетно народу и сможет ввести страну в ЕС», - сказал он. Бокучава.





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