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Заркуа: Единогласно решено, чтобы у Бидзины Иванишвили были полномочия представлять политсовету партии кандидата на пост премьер-министр
09.01.2024 18:07
Г-н Иванишвили вернулся в политику и включился в партийную деятельность в качестве почетного председателя «Грузинской мечты».
Должна же у человека быть какая-то функция? Он очень активный и любит эту страну! - такое объяснение дал депутат Ираклий Заркуа изменениям в уставе «Грузинской мечты», согласно которым кандидатуру на пост премьер-министра политсовету партии будет представлять почетный председатель партии.
По информации Заркуа, данное решение было принято путем внутренних консультаций.
«Единогласно решено, чтобы Бидзина Иванишвили с этой позиции имел полномочия представлять кандидата на пост премьер-министра политсовету партии, а затем этот кандидат будет представлен парламенту за подписью председателя партии.
В этом была необходимость, и мы так решили», - заявило Ираклий Заркуа.
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