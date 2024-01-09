

Акубардия: Иванишвили не доверяет ни премьер-министру, ни тем 2-3 членам его команды, с которыми «разговора уже недостаточно» для сохранения

09.01.2024 18:09





Как видно, Иванишвили не доверяет ни действующему премьер-министру, ни тем 2-3 членам его команды, с которыми «разговора уже недостаточно» для сохранения созданной им системы, - заявила журналистам оппозиционный депутат Теона Акубардия, откликаясь на изменения в уставе «Грузинской мечты», согласно которым политсовет партии будет утверждать кандидатуру на пост премьер-министра по представлению почетного председателя партии.



По мнению Акубардия, это исключительное право еще раз показывает, что Иванишвили больше не может позволить себе роскошь управлять страной из тени так, как он это делал раньше.



«В этой данности, когда сам Иванишвили говорит, что разговора с тремя людьми уже недостаточно, а также говорит о рисках коррупции и опасениях, которые заставили его вернуться в качестве почетного председателя политсовета, все это теоретически допускает возможность того, что он не доверяет ни нынешнему премьер-министру, ни тем 2-3 людям его команды, с которыми «разговора уже недостаточно» (как говорил сам Иванишвили), чтобы сохранить созданную им систему. Соответственно, это единоличное право еще раз показывает, что он больше не может позволить себе роскошь управлять страной из тени, в той форме, в какой управлял прежде, хоть почетное председательство – это тоже тень и деолигархизация в стране не произойдет, если он не займет политическую позицию и не возьмет полную ответственность за существующую в стране ситуацию», - заявила Акубардия.





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