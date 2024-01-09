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Школьники из регионов Грузии посетили Музей репрессированных писателей


09.01.2024   18:09


Посольство США в Грузии сообщает, что в рамках проекта «Советская память» школьники из регионов Грузии посетили Музей репрессированных писателей.

Этот проект призван знакомить учеников школ страны с историей писателей Грузии начала ХХ века. Ребята принимают участие в организованных посольством и госуниверситетом Илии творческих ворческих воркшопах.

«Музей репрессированных писателей, созданный при поддержке посольства США, рассказывает волнительные и трагические истории о писателях, которые, несмотря на большое давление, осмелясь, думали о независимости Грузии», — сказано в сообщении американского диппредставительства.


Источник: СОВА
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