

Икону с изображением Сталина предположительно облили краской

09.01.2024 18:10





Неизвестные облили краской икону Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, Самеба.



Кадры с места распространила активистка Ната Перадзе.







Уже после на своей странице в Facebook она поделилась скринами сообщений с угрозами. «Оскорбились», – написала активистка в публикации.



В связи с произошедшим в Самеба полиция начала расследование по факту вандализма. По Кодексу административных нарушений, это деяние наказывается штрафом от 300 до 500 лари.



Вывешенная в Самеба икона описывает житие Матроны Московской (канонизирована как местночтимая святая Московской епархии РПЦ в 1999 году). Один из ее сюжетов рассказывает, как Матрона благословила Сталина на защиту Москвы.



В канун Рождества о появлении в Самеба иконы со Сталиным объявил протоиерей Илья Чигладзе, который часто выступает с критикой Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. На этот раз он заявил, что с санкции патриарха в Грузинской Церкви распространяются «еретические сказания о том, что кровавый безбожный тиран Сталин якобы был глубоко религиозным православным, слушал святых и действовал по их указаниям».



В патриархии Грузии выступили со встречными обвинениями. Чигладзе уличили в попытках «очернения» праздника Рождества и высокопоставленных иерархов ГПЦ, а саму икону с изображением Сталина назвали «второстепенной темой».



По мере нарастания скандала выяснилось, что икону в дар Самеба передали лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Многие наблюдатели считают, что вся эта история – не случайное стечение обстоятельств, а спланированныя в Москве кампания для изучения настроений в грузинском обществе.



Новости-Грузия

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