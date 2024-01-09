

В Грузии призвали убрать икону с изображением Сталина из собора Самеба

09.01.2024 18:10





«Лаборатория исследования советского прошлого» (SovLab) призывает Патриархию Грузии четко изложить свою позицию в отношении Иосифа Сталина, убрать икону с его изображением из собора Самеба и вернуть ее дарителям.



Организация призывает правительство Грузии действовать в соответствии с законом, который запрещает демонстрацию советской и нацистской тоталитарной символики в общественных местах.



Как указали в организации, инцидент с иконой произошел накануне 103-й годовщины Советской оккупации Грузии, начавшейся именно по инициативе Иосифа Сталина, что является оскорблением памяти жертв советского российского тоталитаризма.



«Лаборатория исследования советского прошлого» также напоминает общественности о фактах, связанных с правлением Иосифа Сталина:



«Во время правления Иосифа Сталина в Грузии были казнены сотни священнослужителей, большинство из которых были главами и прихожанами Грузинской православной церкви, особенно во время антисоветского восстания 1924 года и затем во время сталинского террора 1937-1938 годов. За время правления Сталина около 80 000 священнослужителей и до миллиона граждан были казнены только за свои религиозные убеждения».



В организации также указали на тот факт, что члены правительства и парламента Грузии, во время рождественской литургии не отреагировали на наличие указанной иконы.



«В рамках, определенных законом (см. Хартию свободы), [члены правительства и парламента Грузии] должны реагировать на демонстрацию тоталитарной символики в публичном пространстве и представление одного из самых кровавых диктаторов и организаторов массовых убийств в истории человечества в позитивном контексте», — говорится в заявлении организации.



Напомним икона с изображением Сталина размещенная в соборе Самеба в Тбилиси была подарена собору лидером «Альянса патриотов» Давидом-Тарханом Моурави.



Речь идет о житийной иконе Святой Матроны Московской, в центре которой располагается изображение святой, а на полях в отдельных композициях (клеймах) — сюжеты из ее жития. На одном из них изображена «встреча Сталина с Матроной«.



Информация об иконе появилась в грузинских СМИ 7 января и стала темой для обсуждения общественности.





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