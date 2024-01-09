

НПО дали оценку плану по выполнению рекомендаций Еврокомиссии

09.01.2024 18:19





Общественные организации Грузии выступили с совместным заявлением в связи одобренным правительством планом реализации шагов, определенных Европейской комиссией.



Как указали НПО, утверждение плана действий является позитивным шагом и должно способствовать большей открытости и подотчетности правительства. Однако, по их мнению, представленный план не был разработан при должном участии общественных организаций и оппозиционных партий, и его содержание плана необходимо уточнить по нескольким направлениям.



НПО также отмечают, что разработка плана действий является важным шагом, который должен вызывать доверие со стороны гражданского общества, политического спектра и международного сообщества к рабочим процессам:



«Однако общественных организации и оппозиционные партии не были даже минимально вовлечены в процесс разработки и утверждения плана действий. Показательно, что вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений является одним из приоритетов Европейской Комиссии. Действительно, план действий был отправлен в Европейскую комиссию до его публикации, но общественности до сих пор неизвестно, какой тип связи/обратной связи был предоставлен Европейской комиссией и учла ли грузинская сторона рекомендации Комиссии. Этот вопрос особенно примечателен в свете того, что правительство направило уже утвержденный документ в Еврокомиссию».



По мнению НПО, важно, что институционально план действий был одобрен правительством, хотя ряд описанных в нем мер/действий подпадает под мандат парламента, таким образом разработка/утверждение плана действий игнорирует баланс между ветвями власти и принижает роль парламента Грузии в процессе определения основных направлений внутренней и внешней политики страны. НПО считают, что план действий должен был разрабатываться при активном участии парламента, однако «общественности неизвестно, насколько активно законодательный орган участвовал в разработке плана действий».



«Что касается содержания документа – мы понимаем, что план действий не может быть полностью детализирован и не может детально определить все запланированные шаги в каждом направлении. Однако в то же время необходимо создать конкретные рамки и ожидания как для процесса, так и для содержания. В этом отношении документ плана действий носит достаточно общий характер и не содержит существующих или целевых индикаторов, а его содержание не полностью соответствует рекомендациям, определенным Европейской комиссией.



Учитывая все вышесказанное, мы призываем власти Грузии основывать свою политику/подходы на участии, диалоге и открытости в процессе реализации рекомендаций Европейской комиссии. В то же время власти должны признать вызовы/проблемы по определенным направлениям и предпринять реальные шаги для реагирования на них в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, Венецианской комиссии и ОБСЕ», — говорится в заявлении.





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