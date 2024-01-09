

В 2023 году только 0,3% граждан Грузии получили убежище в Германии

09.01.2024 20:14





Германия снизила процент миграции — Берлин удовлетворил всего 0,3% заявок граждан Грузии на получение убежища, сообщает Федеральное управление по миграции и делам беженцев Германии.



В прошлом году заявление о предоставлении убежища подали 9 399 человек, 8 414 из них — впервые. Отмечается, что число просителей убежища в Германии резко возросло, и Грузия занимает 6-ю строчку.



От лиц, ищущих убежища, в 2023 году было получено 351 915 заявлений, что на 51,1% больше, чем в 2022 году.



Согласно статистике, 329 120 заявителей впервые обратились за убежищем, а 22 795 — за продлением срока своего пребывания в стране.



Среди лидеров — мигранты из Сирии (104 561), Турция (62 624), Афганистан (53 582), Ирак (12 360) и Иран (10 206).



Напомним, 15 декабря 2023 года Германия признала Грузию безопасной страной, что позволило Берлину снизить квоту на выдачу положительного ответа для искателей убежища из Грузии до 0,3%.



По данным МВД Германии, в 2023 году до конца ноября от грузин поступило 8 062 ходатайства о предоставлении убежища. По имеющимся данным прошлого года в Германии проживает 7 857 грузин, которые обязаны покинуть страну, 5 422 из них получили толерантный статус. С начала года по конец октября было депортировано 1 179 грузин.





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