

Маркета Грегорова: Решение Иванишвили вернуться в политику связано с октябрьскими выборами

09.01.2024 22:45





Европейский парламентарий Маркета Грегорова реагирует на публичное появление Иванишвили в политике и заявляет, что это решение связано с октябрьскими выборами. Об этом она рассказала в комментарии ТВ «Формула».



"Конечно, решение связано с октябрьскими выборами - это явно стратегический, пиар ход, потому что Иванишвили знает, что он - главное лицо "Грузинской мечты", и, возможно, есть опасение, что выборы пройдут не так, как правящая команда предполагала, возможно, именно поэтому Иванишвили выступает вперед, он знает, и, как я знаю, опросы показывают, что он все еще пользуется некоторой популярностью.



Очень интересно, что он принял это решение после того, как Грузия получила статус кандидата. У меня вопрос – если бы Грузия не смогла получить статус, сделал бы это Иванишвили? Я рад, что Грузия движется в сторону ЕС, вопрос в том, хочет ли Иванишвили сохранить этот путь или он выступил за то, чтобы изменить это направление? Его называют неформальным правителем, я согласна с этой оценкой", - сказала она.



Грегорова также рассказала о том, что позиция в партии не сможет оказать никакого влияния на то, будет ли Иванишвили подвергнут санкциям со стороны Евросоюза или какой-либо страны-члена. Она отметила, что когда ЕС решает ввести санкции против человека, это происходит независимо от должности, которую он занимает.



"Я не думаю, что если Евросоюз примет решение о санкциях, на этот процесс повлияет его позиция в "Грузинской мечте"", - заявил европарламентарий.



«Грузинская мечта» избрала основателя партии Бидзину Иванишвили почетным председателем на итоговом съезде года.



Иванишвили перечислил несколько причин своего «возвращения», в том числе «отсутствие» оппозиции и «защиту от человеческих искушений одолевшей команды».





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