

«Это избирательное правосудие» — Почему суд штрафует граждан на 2 000, а МВД лишь на 500 лари

09.01.2024 23:17





«Это избирательное правосудие и насмешка: я тебе подкину что-то и вот якобы у нас в стране справедливое правосудие», — такого мнение Темура Горгадзе из Батуми, несмотря на то, что он выиграл суд у МВД Грузии. Гражданин доказал, что сотрудники патрульной полиции Аджарии задержали его незаконно.



За незаконный арест Темура Горгадзе судья обязал МВД выплатить ему 500 лари. Тот же Батумский городской суд оштрафовал участников акции «Против российского корабля» на 2 000 лари, а в отдельных случаях и на 3 500 лари.



С чем мы имеем дело, когда судья налагает такие высокие штрафы на граждан — участников акции протеста, тем более, что в ряде случаев оштрафованный гражданин принадлежит к малоимущей части общества. С другой стороны, правоохранительные органы, уличенные в нарушении закона, обязывают выплатить лишь минимальную сумму, например, 500 лари.



Дело Темура Горгадзе

В ноябре 2021 года Темур Горгадзе был арестован в административном порядке перед зданием батумского офиса СБГ, когда он остановил свою машину у входа в СБГ и выразил протест против незаконного прослушивания телефонных разговоров. Темур Горгадзе развесил плакаты на лобовом стекле своей машины. Рядом стоял еще один активист — Рома Махарадзе. Он включил музыку, взял колонку и начал танцевать перед зданием СГБ, на улице, в общественном месте.



Судья Хатуна Болквадзе наложила на Рому Махарадзе штраф в размере 500 лари , на Темура Горгадзе — 5 суток административного ареста. Апелляционный суд Кутаиси оправдал обоих . Темур Горгадзе выразил протест по поводу незаконного задержания и потребовал компенсации.



«Меня арестовали и держали в одиночной камере 48 часов, потом решили, что я должен быть подвергнут административному аресту на 5 суток. Судью Хатуну Болквадзе совершенно не интересовало, какие доказательства были представлены и о чем идет речь в этом деле. Через два дня после моего ареста суд признал меня правонарушителем, однако, когда я обратился с жалобой в МВД, суду понадобилось 2 года, чтобы выяснить, законно ли со мной обращались в МВД или нет».



Это показывает, как судебная власть работает против гражданина, с одной стороны, и лояльности к государственным институтам, с другой.







Темур Горгадзе — руководитель аджарской организации партии «Гирчи — больше свободы».



«В СГБ на меня есть два дела: они прослушивают всех политиков, а меня еще и потому что я мусульманин. Я много раз убеждался, что они слушают и наблюдают за мной. Однажды я разговаривал с друзьями о митинге, и вдруг мне звонит муфтий и спрашивает: на какой митинг ты собираешься?



В данное время за мой незаконный арест на 5 суток, МВД должно выплатить всего 500 лари. Я попросил 5 тысяч лари в качестве моральной компенсации. Надеюсь, этот случай станет прецедентом, и когда МВД снова кого-то незаконно арестует на митинге, они подумают, может, и они подадут апелляцию?» — говорит Темур Горгадзе.





«Судебная власть подталкивает госорганы к произволу», — говорит Мирза Мамуладзе, у которого мы также просили ответить на вопрос почему существует судебная практика минимально штрафовать МВД или прокуратуру?



«В случае незаконного задержания, решение можно спорить, но компенсация за ущерб настолько мала, что это может стать мотивацией для системы продолжать незаконно заключать людей в тюрьму… Это неправильная политика», — говорит Мирза Мамуладзе.



Мы спросили у юриста Ассоциации молодых юристов Грузии Тамар Цулукидзе, что должен учитывать судья, согласно юридические стандартам и европейскому опыту по вынесению приговоров участникам митинга? Что должен был учитывать, например, судья Александре Гогуадзе, который оштрафовал участников «Акции против русского корабля» на 2 000 лари, 2500 лари и даже 3500 лари?

Ассоциации молодых юристов Грузии защищает в суде интересы 8 участников акции «Против российского корабля».



«Я думаю, что эти штрафы не соответствовали стандарту, который должен быть справедливым и в европейском государстве. Мы все согласны с тем, что свободу выражения мнения не следует ограничивать, в том числе в тех случаях, когда оно выражается в жестких формах. Внутреннее убеждение судьи должно быть направлено в пользу гражданина, однако, как правило, судьи выносят решения против граждан», — указывает юрист.





«Юрист не должен ограничиваться тем, что написано в законе, и судья не должен этим ограничиваться. Судья должен учитывать предысторию, сопровождающую конкретную ситуацию. Доказательства должны быть тщательно изучены с учетом той реальности, которая у нас есть», — считает адвокат Тамар Цулукидзе. Она подчеркивает, что судья принимает решение «от имени Грузии».



«Кроме того, формируются новые стандарты, меняются обстоятельства, подход, который был принят 20 лет назад, не может быть прежним сейчас. Опыт и практика, а также ситуация в стране должны влиять на внутренние убеждения судьи: какова геополитическая ситуация в стране, это должно быть отражено в решении судьи», — считает руководитель Тамар Цулукидзе.



«Netgazeti»

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