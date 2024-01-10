

Лидер «Нацдвижения» комментирует события развернувшиеся вокруг иконы Матроны

10.01.2024 11:45





Председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили реагирует на события разгоревшиеся вокруг иконы Матроны с изображением Иосифа Сталина, установленной в соборе Святой Троицы в Тбилиси.



«Богослужение в церкви важно, и мы все это понимаем — доброта, уважение, смирение и любовь друг к другу… Семья, Родина — самое святое и неприкосновенное.



Никакие бессмысленные дискуссии, подкинутые темы и игры российского олигарха не смогут отвлечь наше внимание от главного — это год победы грузинского народа, победы над злом и победа добра. Мы не должны больше давать им возможности разрушать Гелати, крайне оскорбительно относиться к монастырю Джвари, закрывать Светицховели во время празднования чего-то и попирать наше культурное наследие.



То, что вызывает разногласия, раскол общества, неприемлемо и не может нам понравиться.



Крепкая семья, наши национальные интересы, наши святыни, культурное наследие, свобода и Родина – это ценности, принципиально важные вопросы, которые объединят нацию.



Да благословит Бог Грузию», — написал в соцсети Хабеишвили.





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