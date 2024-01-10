

Проходит судебный процесс Михаила Саакашвили по делу о растрате бюджетных средств в крупном размере

10.01.2024 11:47





В Тбилисском городском суде проходит процесс обвиняемых в растрате бюджетных средств в крупном размере группой лиц – бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего главы Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия.



Михаил Саакашвили из клиники «Вивамед» на заседании не присутствует. По словам судьи Бадри Кочламазашвили, из пенитенциарного департамента представлен протокол, согласно которому, осужденному было предложено явиться на процесс или присутствовать дистанционно, однако он отказался. Согласно пояснению судьи, причиной отказа Саакашвили назвал состояние своего здоровья.



Сегодняшнее заседание продолжится изучением доказательств стороны защиты.



Как заявил перед началом процесса адвокат Бека Басилая, в качестве свидетеля ими вызван бывший начальник Специальной службы государственной охраны Темур Мгебришвили.



По словам Басилая, Мгебришвили выполнял распоряжения премьер-министра, и осуществленные им расходы схожи с расходами, произведенными Джанашия.



Для справки, по данному делу, известному обществу как т.н. дело о пиджаках, вместе с Михаилом Саакашвили обвиняется и бывший начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанашия. Прокуратура вменяет обвиняемым растрату бюджетных денег в крупном размере группой лиц. Речь идет о 9 миллионах лари.





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