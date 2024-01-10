

ЦИК распространяет информацию о процедурах регистрации партий, участвующих в выборах парламена Грузии

10.01.2024 11:57





Центральная избирательная комиссия Грузии распространяет информацию о процедурах регистрации партий, участвующих в парламентских выборах.



ЦИК призывает политические партии, желающие принять участие в парламентских выборах 2024 года, своевременно осуществить необходимые процедуры для получения права участвовать в выборах.



«Выборы парламента Грузии проводятся 26 октября 2024 года. Процедуры регистрации партий для получения права участвовать в выборах парламента Грузии, осуществляются в соответствии с условиями, установленными статьей 113 Органического закона Грузии «Избирательный кодекс Грузии».



Сообщаем вам, что партии, зарегистрированные на выборах в парламент Грузии 2020 года: «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»; «Лело за Грузию»; «Новый политический центр» – «Гирчи»; «Алеко Элисашвили – Граждане»; «Европейская Грузия – движение за свободу»; «Альянс патриотов Грузии»; «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели»; «Единое национальное движение»; «Европейские демократы Грузии»; «Республиканская партия Грузии»; «Движение государство для народа» и «Прогресс и справедливость», удовлетворяют условиям, установленным Избирательным кодексом, и ко времени назначения выборов у них есть члены парламента, избранные по их представлению.



Для получения права участвовать в выборах парламента Грузии данные партии должны обратиться к председателю ЦИК с соответствующим заявлением, подписанным руководящим лицом (лицами) партии не позднее 57-го дня до дня выборов.



Партия, не удовлетворяющая условиям, предусмотренным частью первой статьи 113 Избирательного кодекса, в период с 1 января по 15 июля года выборов в парламент Грузии для получения права участвовать в выборах парламента Грузии должна обратиться к председателю ЦИК с соответствующим заявлением, подписанным руководящим лицом (лицами) партии, и сразу после подачи заявления ей будет передан образец списка сторонников.



Партия обязана в течение 60 дней после получения образца списка сторонников, но не позднее 1 августа, представить в ЦИК список не менее 25 000 избирателей, поддерживающих участие партии в выборах парламента Грузии. Список сторонников проверяется соответствующей службой ЦИК в порядке, установленном статьей 38 Избирательного кодекса, и в установленные сроки.



Центральная избирательная комиссия Грузии призывает политические партии, желающие принять участие в выборах парламента, своевременно осуществить все необходимые процедуры для получения данного права», - говорится в информации.





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