

Сотрудникам детских садов Тбилиси увеличат зарплату

10.01.2024 12:27





С текущего месяца 11 188 сотрудников всех публичных детских садов Тбилиси получат зарплату, увеличенную на 15%. Об этом заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного правительства.



«Как вы знаете, по решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, ежегодно зарплата работников публичных ведомств увеличивается на 10%. Согласно решению правительства муниципалитета, с текущего месяца, 11 188 сотрудников всех публичных детских садов Тбилиси получат зарплату на 15% выше. Это люди, которые занимаются очень важной трудоемкой и ответственной работой. Заработная плата этих людей очень низкая. С 2017 года, когда нас впервые выбрало большинство населения столицы, одним из основных направлений стало обустройство существующей инфраструктуры. Когда речь идет о детях, будущем поколении, всегда будет усилие, направленное на получение образования в нормальной среде.



Хочу сообщить, что с 2017 года мы смогли построить 23 новых сада, реабилитировали 11 садов, находившихся в тяжелом состоянии. На этом мы не ограничиваемся, продолжаем работать и вы можете увидеть, какой стандарт мы ввели в плане инфраструктуры садов… В 2024 году из 10 реализуемых проектов будут открыты семь новых детсадов и завершена реабилитация трех», - сообщил Каладзе.



По его словам, в результате проектов количество детей и персонала увеличивается. «На данном этапе в Тбилиси действуют 189 публичных детсадов, которые обслуживают до 60 000 детей», - сказал Каладзе.





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