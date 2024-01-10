

Состояние здоровья Саакашвили стабильное, можно сказать, что оно улучшилось - директор клиники «Вивамед»

10.01.2024 12:41





Медицинский директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе заявил, что состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стабильное и улучшилось.



Как заявил Зураб Чхаидзе Первому каналу Грузии, ухудшение состояния здоровья пациента не отмечается.



«Состояние пациента стабильное, можно сказать, что оно улучшилось. Параметры стабильны, будь то гемодинамические показатели или параметры дыхания. Ухудшения действительно не отмечается, хотя есть некоторые исследования, требующие внимания. Улучшился пищевой компонент, увеличился калораж, но не настолько, насколько хотелось бы и рекомендовано нутрициологами», — заявил Зураб Чхаидзе.



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что по состоянию здоровья не сможет участвовать в сегодняшнем судебном процессе.





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