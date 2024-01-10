

Роман Гоциридзе: Иванишвили не сможет избежать санкций под прикрытием полуофициального статуса

10.01.2024 14:35





В случае невыполнения 9 условий, особенно в случае проведения выборов несправедливо, Иванишвили не сможет избежать санкций - он укрылся полуофициальным статусом, но это убежище не может спасти, - об этом журналистам заявил депутат «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.



По словам Гоциридзе, до получения статуса Запад на многое закрывал глаза, однако Иванишвили знает, что так продолжаться не будет.



«Основная причина частичной легализации Иванишвили была в том, что он хорошо чувствует, что не будет такого же подхода к властям Грузии и его неформальному управлению, какой был до предоставления статуса, поскольку неполучение статуса могло бы оказаться наносящим невероятно большой политический ущерб для страны, особенно в контексте России. Поэтому ЕС и США на многое закрывали глаза. Несмотря на то, что большая часть его окружения, например, судьи и Парцхаладзе, все-таки подверглись санкциям, у них был более мягкий подход. Сейчас уже абсолютно другая реальность, при невыполнении 9 условий и особенно в случае проведения выборов несправедливо, Иванишвили не сможет избежать санкций, поэтому он укрылся полуофициальным статусом и отождествил себя частью власти, и для Запада будет непросто наложить санкции на лицо власти. У него этот расчет, но это убежище не может спасти его от санкций, потому что после начала войны в Украине многое стало ясно, больше вышли наружу его связи с Россией и антигосударственные действия. Поэтому избежать санкций ему не удастся, какой бы партийный пост он ни занимал», - сказал Гоциридзе.





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