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В 2024 году дорожные работы на проспекте Руставели не запланированы - заммэра Тбилиси
10.01.2024 14:38
По заявлению заместителя мэра столицы Ираклия Бенделиани, в 2024 году на проспекте Руставели дорожные работы не запланированы, планируется лишь реабилитация фасадов и крыш зданий.
Как он сообщил журналистам после заседания правительства мэрии Тбилиси, тендер на проектирование будет объявлен в ближайшее время.
«На проспекте Руставели в этом году у нас запланирована, хочу подчеркнуть, только реабилитация фасадов и крыш зданий. Ни о каких дорожных работах речь не идет, как это целенаправленно сообщают несколько телеканалов. Еще раз говорю, никаких дорожных работ на проспекте Руставели в этом году у нас не запланировано. В ближайшее время будет объявлен тендер на проектирование. Он будет разделен на несколько лотов. Мы сдадим эти проекты через несколько месяцев, и примерно во втором квартале возможно будет объявить тендеры непосредственно на реабилитационные работы», - сказал Ираклий Бенделиани.
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