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Минздрав начал обеспечивать необходимыми медикаментами пациентов с онкологией
10.01.2024 14:46
Министерство здравоохранения Грузии начало обеспечивать необходимыми лекарствами пациентов с диагнозом онкология. Пациенты, включенные в программу всеобщего здравоохранения, бесплатно получают необходимое количество лекарств производства швейцарской компании.
По информации Минздрава, государство закупило 13 дорогостоящих онкологических медикаментов по значительно более низкой цене за счет прямых закупок у ведущей фармацевтической компании мира. В результате Минздрав полностью обеспечивает пациентов качественными лекарствами.
На закупку онкологического фармацевтического продукта Минздрав уже подписал соглашение с другой ведущей мировой фармацевтической компанией «Новартис». В ближайшее время пациенты получат еще восемь наименований препаратов.
По сообщению Минздрава, также расширен перечень хронических медикаментов и увеличен бюджет программы, в рамках которой около 400 тысяч бенефициаров полностью профинансируют медикаменты для лечения хронических заболеваний.
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