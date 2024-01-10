

Роман Гоциридзе: Запрещенные товары попадают на территорию России из Грузии

10.01.2024 15:37





«Запрещенные товары попадают на территорию России из Грузии. Это аксиома, и статистика это подтверждает», — заявил депутат от оппозиции Роман Гоциридзе.



По словам Гоциридзе, увеличивается экспорт Грузии в страны Центральной Азии, откуда товарам легче попасть в Россию.



Романа Гоциридзе спросили о заключении «Факт-метра», согласно которому, заявление Ираклия Гарибашвили о том, что ни одного факта нарушения санкций не зафиксировано — это правда.



«Ракеты, которые падают в Украине, когда их откроют, обнаружат технологии западного производства — американские, европейские, японские. Даже ракеты содержат запрещенные и санкционированные товары. Всем хорошо известно, что ряд стран, в том числе и наш сосед Турция, открыто заявляют, что они занимаются т.н параллельным импортом. То есть ввозом в Россию запрещенных товаров. Основной маршрут ввоза этих товаров – Грузия по суше и Новороссийск, кораблями по Черному морю. Запрещенные товары попадают на территорию России из Грузии. Это аксиома, и статистика это подтверждает. Экспорт Грузии в страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Кыргызстан и др., беспрецедентно растет, откуда товарам легче попасть в Россию. Неужели в Казахстан едут сотни миллионов автомобилей? Перевозятся из Казахстана в Россию. То есть Грузию используют для поставок западных товаров в Россию», — заявил Роман Гоциридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





