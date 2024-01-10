

Вольский: Бидзина Иванишвили никогда не позволял управлять процессами из-за кулис

10.01.2024 16:10





Бидзина Иванишвили никогда не позволял управлять процессами из-за кулис - ничего подобного на наших глазах не происходило! - заявил СМИ первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



Как отметил Вольский, олигархия – это когда имеется финансовый ресурс, ты мобилизуешь определенные действия или процессы, что наносит ущерб стране, и ты управляешь так, что твое слово является главным, окончательным и решающим. По словам Вольского, несмотря на ресурсы Иванишвили, подобного не происходило.



«В лидершипе цитадели демократии, США не было человека, семья которого не имела бы значительных финансовых ресурсов. Посмотрите на структуры Евросоюза - в правлении есть люди, но никто никогда не использует финансовые ресурсы негативно, тем более Бидзина Иванишвили.



Если речь о большом финансовом ресурсе, вспомните «Лело», Давида Кезерашвили с огромными суммами, которые он украл из госбюджета Грузии и управляет этим политическим ресурсом на политической арене. Большой финансовый ресурс Бидзины Иванишвили используется для политических спекуляций, но за этим большим финансовым ресурсом есть огромный список позитивных проектов, которые он сделал для Грузии. Вы не можете привести мне ни одного примера, когда существование в его ведении крупных финансовых ресурсов может характеризоваться негативно.



Олигарх, например, Давид Кезерашвили, который ничего не представляет, никогда ничего не представлял, кроме внезапно разбогатевшего министра обороны, который оставил солдат на поле боя. Кезерашвили является главой какого-то крупного финансового объединения, который управляет телеканалами и политическими партиями. Вот это и есть олигархия.



Олигархия связана с определенными негативными критериями, когда имеешь финансовые ресурсы и мобилизуешь определенные действия или процессы, что наносит вред стране, но укрепляет тебя как политическую структуру и политическую власть, или ты управляешь страной так, что твое слово является главным, окончательным и решающим. Такого не происходило, несмотря на то, что Бидзина Иванишвили обладал серьезным политическим ресурсом, когда был премьер-министром и руководителем партии.



Сейчас будет так же! И в эти промежутки он никогда не допускал того, чтобы управлять из-за кулис - ничего подобного на наших глазах не происходило», - заявил Гия Вольский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





