

Грузия наряду с 47 странами осудила передачу КНДР баллистических ракет России

10.01.2024 16:36





Европейская служба внешних действий (EEAS), являющаяся дипломатической службой Евросоюза, публикует совместное заявление, подписанное Верховным представителем Евросоюза и министрами иностранных дел 48 стран, включая главу МИД Грузии.



Этим заявлением страны осуждают передачу Северной Кореей баллистических ракет России для использования в продолжающейся войне в Украине.



«Мы самым решительным образом осуждаем экспорт Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и закупку Россией баллистических ракет КНДР, а также применение Россией этих ракет против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. Это оружие увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает глобальный режим нераспространения», — указано в заявлении.



В заявлении также упоминается, что передача Северной Кореей оружия России грубо нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН, одну из которых поддержала и сама Россия.



«Мы призываем КНДР и Россию соблюдать соответствующие резолюции СБ ООН и немедленно прекратить любую деятельность, которая их нарушает», — говорится в документе.



Подписавшиеся под заявлением также призывают все государства-члены ООН, включая членов Совета Безопасности ООН, присоединиться к ним и «осудить вопиющие нарушения СБ ООН Россией и КНДР».



«Пока Россия запускает волны ракет и беспилотников против украинского народа, мы продолжим вместе поддерживать Украину. Мы также призываем КНДР ответить на многочисленные и искренние предложения вернуться к дипломатии, единственному пути к прочному миру на Корейском полуострове», — указано в заявлении.





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