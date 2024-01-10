

Бокучава: Деолигархизация означает устранение вредного влияния олигарха и независимость институтов

10.01.2024 18:05





Деолигархизация означает устранение вредного влияния одного человека, одного олигарха и независимость институтов, возвращение Иванишвили в политику в третий раз, естественно, не может этого обеспечить, наоборот, - заявила председатель фракции «Национальное движение» в парламенте Тина Бокучава.



По ее словам, позиция Иванишвили как председателя партии не может избавить от санкций.



«Факт, что наряду с восприятием поражения, одной из причин возвращения Иванишвили является его желание избежать санкций формализацией и легализацией своего влияния, на фоне посылов о деолигархизации со стороны Запада.



Однако, как пояснил очень влиятельный Европарламентарий и мы также это говорили, его возвращение на позицию председателя никак не отвратит неизбежные санкции, которые ждут с Запада, если он не отступится от попытки русификации страны и откажется после выборов передать власть мирным путем коалиционной, прозападной власти», - заявила Бокучава.





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