

«Мечта» планирует инициировать законопроект об оскорблении святынь

10.01.2024 19:10





По заявлению председателя парламентского юридического комитета Анри Оханашвили, произошедшее вчера в соборе Святой Троицы в Тбилиси вызвало справедливый протест и волнение у большинства общественности.



По его словам, такое нехристианское поведение и вообще любые действия, оскорбительные для какой-либо религии, создающие серьезную и реальную основу для разжигания ненависти на религиозной почве, совершенно недопустимы в церкви, месте сакрального значения для верующих.



«Действительно, то, что произошло в Самеба, согласно действующему законодательству Грузии, противоречит закону и предусматривает соответствующую ответственность, хотя действующее законодательство не предусматривает пропорциональной ответственности за такие действия.



На основе первоначальных исследований мы уже знаем, что в ряде стран-членов ЕС оскорбление религиозных строений и другие подобные действия караются уголовным законодательством и включают тюремное заключение (например, Германия, Австрия, Польша, Греция, Италия и т.д.).



Поэтому наша команда в ближайшее время инициирует законодательные изменения по ужесточению уголовной ответственности за осквернение религиозных строений и вещей. Это касается как христианско-православных, так и других религиозных строений (например, мечети, синагоги, католической или других церквей).



В результате, наша цель – не допустить оскорблений религиозных храмов и не допустить разжигания ненависти на религиозной почве в обществе», – заявил Анри Оханашвили.





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