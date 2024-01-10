

Бокучава: Иванишвили столкнется с санкциями со стороны Запада

10.01.2024 19:10





Председатель парламентской фракции «Национальное движение» Тина Бокучава комментирует заявление депутата Европарламента Андрюса Кубилюса о том, что в последние годы именно Иванишвили принимал решения в партии власти и с его приходом ничего не меняется.



Кубилюс так же выразил уверенность в том, что после того, как Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, Брюссель потребует от страны деолигархизации и что официальная должность не поможет Иванишвили избежать санкций.



«Факт, что наряду с осознанием поражения, одной из причин возвращения Иванишвили является его желание избежать санкций путем легализации своего влияния, на фоне посланий о деолигархизации с Запада.



Однако, как пояснил очень влиятельный депутат Европарламента и как мы уже говорили, его возвращение на должность председателя никоим образом не помешает ему столкнуться с неминуемыми санкциями со стороны Запада, если он не откажется от попытки русификации страны и не откажется мирно передать власть правительству прозападной коалиции после выборов», — заявила Тина Бокучава.





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